В Казани площадку перед Центром семьи «Казан» украсят на Новый год за 18,2 млн руб

В Казани площадку перед Центром семьи «Казан» планируют украсить на Новый год за 18,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Компания-подрядчик должна будет установить центральную в Казани новогоднюю елку, светомузыкальную инсталляцию «Ель» и световую инсталляцию «Шатер». Управление инсталляциями синхронизировано. Монтаж каркаса ели должны завершить до 11 декабря 2024 года, инсталляции «Шатер» — до 18 декабря и «Ель» — до 20 декабря.

По контракту с 15 января по 15 февраля 2025 года исполнитель также демонтирует все оборудование (световые украшения, консоли, электрооборудование, каркас и ветки ели и т. д.), рассортирует его и передаст заказчику.

Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Денежные средства будут выделены из бюджета столицы Татарстана.

Ранее стало известно, что в Казани выделят 10,5 млн руб. на замену металлического каркаса центральной елки.

Диана Соловьёва