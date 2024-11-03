Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Локомотив» со счетом 3:0

Волейболистки команды «Динамо-Ак Барс» победили калининградский «Локомотив» в матче Pari Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе казанского волейбольного клуба.

Матч прошел 3 ноября в Казани. «Динамо-Ак Барс» победил в трех сетах со счетом 3–0 (25:22, 25:14, 25:13).

По итогам игры лучшей волейболисткой стала доминиканская доигровщица казанской команды Брайелин Мартинес.

В турнирной таблице «Динамо Ак Барс» занимает первое место с 24 очками. Калининградский «Локомотив» расположился на второй строчке с 20 баллами.

Диана Соловьёва