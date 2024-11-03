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Фигурист из Казани занял второе место на Гран-при России

Уроженец Казани фигурист Глеб Лутфуллин завоевал второе место на Гран-при России, прошедшем в столице Татарстана. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.

По итогам выступления Глеб Лутфуллин набрал 284,85 балла. Первое место на этапе Гран-при в Казани занял Владислав Дикиджи, который получил от судей 288,32 балла. На третьем месте оказался Матвей Ветлугин.

Как сообщает ТАСС, Глеб Лутфуллин остался доволен своим выступлением и считает, что его серебряная медаль «с золотым отливом».

Ранее фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина в паре с Артемом Грицаенко одержала победу в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Диана Соловьёва

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