Фигурист из Казани занял второе место на Гран-при России
Уроженец Казани фигурист Глеб Лутфуллин завоевал второе место на Гран-при России, прошедшем в столице Татарстана. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.
По итогам выступления Глеб Лутфуллин набрал 284,85 балла. Первое место на этапе Гран-при в Казани занял Владислав Дикиджи, который получил от судей 288,32 балла. На третьем месте оказался Матвей Ветлугин.
Как сообщает ТАСС, Глеб Лутфуллин остался доволен своим выступлением и считает, что его серебряная медаль «с золотым отливом».
Ранее фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина в паре с Артемом Грицаенко одержала победу в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию.