Татарстанская фигуристка победила в первом этапе Гран-при России

Фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина в паре с Артемом Грицаенко одержала победу в первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта республики.

Соревнования проходят в Магнитогорске. В парном турнире Елизавета Осокина и Артем Грицаенко набрали 211,80 баллов (70,28 в короткой программе + 141,52 в произвольной).

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (208,08 баллов), а третье — Алиса Блинникова и Алексей Карпов (178,46 баллов).

Диана Соловьёва