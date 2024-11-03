В 2024 году товарооборот между Татарстаном и Бахрейном вырос на 100%

По итогам первого полугодия 2024 года товарооборот между Татарстаном и Бахрейном вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 465 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

3 ноября глава республики Рустам Минниханов встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой.

«Наша республика, являясь центром взаимодействия России с исламским миром, может стать платформой для привлечения инвестиционного капитала из Бахрейна», — сообщил раис Татарстана королю Бахрейна.

Рустам Минниханов также поблагодарил руководство государства за участие в саммите БРИКС в Казани. На международном мероприятии страну представлял глава МИД Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни. Как заявил раис Татарстана, Россия считает Бахрейн важным торгово-экономическим и инвестиционным партнером.

Король страны рассказал, что всегда рад поддержать все совместные проекты.

2 ноября Рустам Минниханов прибыл в Бахрейн, чтобы участвовать в 19-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам.

Диана Соловьёва