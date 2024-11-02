Минниханов прибыл в Бахрейн для участия в конференции по исламским финансам

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочий визит в Королевство Бахрейн, где его встретили представители королевской семьи и посол России. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В международном аэропорту Манамы Рустама Минниханова приветствовали Шейх Хамад бен Ибрахим Аль Халифа, Его Высочество Шейх Файсал Бин Рашед Аль Халифа, Шейх Ибрахим Бин Халифа Аль Халифа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Бахрейне Алексей Скосырев, а также губернатор Мухаррак Салман ибн Иса ибн Хинди.

В ходе своего визита президент Татарстана примет участие в 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам, а также проведет серию деловых встреч с представителями бизнеса и руководства страны.

Анар Зейналов