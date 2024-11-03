В Свердловской области 3 ноября ожидается сильный снег и ветер

В Свердловской области местами днем и ночью 3 ноября ожидается сильный снег, гололед и ветер до 28 м/c, соответствующее предупреждение выпустило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства Свердловской области, чтобы предотвратить последствия гололеда, на дорогах будут работать свыше 1200 единиц техники, контролировать состояние дорожного покрытия будут 57 комплексных постов дорожного контроля.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий, свердловские энергетики перешли на режим повышенной готовности. Сейчас они круглосуточно дежурят для ликвидации возможных технологических нарушений.

Мария Шараева