В Екатеринбурге продюсер писателя Алексея Иванова презентует книгу в ноябре

В Екатеринбурге в середине ноября продюсер уральского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева презентует авторскую книгу «Корпорацию не нагнешь» в виде документального триллера с бизнес-сюжетом о «закулисье литературной индустрии» и своем творческом пути, сообщила она на странице «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Свою "Корпорацию" буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре — в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой», — написала госпожа Зайцева.

По ее словам, в центре сюжета истории о том, «как два года биться за право стать продюсером успешного автора, попутно разоблачая мошенников, злоупотребивших доверием писателя».

Юлия Зайцева — первый книжный продюсер в России. Она в течение 20 лет работает с уральским писателем Алексеем Ивановым, который написал бестселлеры «Географ глобус пропил», «Пищеблок», «Сердце пармы».

Мария Шараева