В Сочи начался забег на самые длинные дистанции Сочи Марафона

В Сочи стартовал забег на самые длинные дистанции Сочи Марафона по центральным улица курорта. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочи Марафон является самым массовым спортивным мероприятием в Сочи. В этом году в нем участвуют шесть тыс. спортсменов из семи стран мира. Воскресный забег является самым массовым, в нем принимают участие много местных жителей.

Они пробегут по историческому центру города: по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Конституции СССР, Парковой, Воровского, Курортному проспекту, Егорова - до улицы Виноградной. Далее спортсмены развернутся и продолжат бег в обратном направлении: по улице Егорова, вокруг мемориала «Подвиг во имя жизни», по Курортному проспекту, улице Горького до пешеходного перехода у Центрального районного суда Сочи. Затем дистанция продолжится по улице Горького, Курортному проспекту, улице Черноморской и далее на следующий круг.

На тех отрезках улиц, где проходит маршрут забега, с 4.00 до 13.00 движение городского транспорта ограничено.

Михаил Волкодав