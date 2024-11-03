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На Мамадышском тракте максимальную скорость движения снизили до 60 км/ч

На Мамадышском тракте, максимальную скорость движения автомобилей на участке между ул. Интернациональная и автомобильной дорогой М-7 «Волга», снизили до 60 км/ч. Ранее она составляла 80 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Причину изменений назвали — обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период. Ограничение максимальной скорости движения начнет действовать с 5 ноября 2024 года. Ранее установленные дорожные знаки о скорости передвижения до 80 км/ч демонтируют.

2 ноября на трассе М7 произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, три из которых загорелись.

Диана Соловьёва

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