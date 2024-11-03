Раис Татарстана: Россия имеет большие перспективы в исламской экономике

Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия 19-й Ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Манаме (Бахрейн) заявил, что Россия имеет большие перспективы в области развития исламской экономики. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики.

«Россия открыта для самого широкого делового и гуманитарного взаимодействия с исламским миром», - заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что республика помогает развивать связи России с Организацией исламского сотрудничества. Татарстан стал пилотным регионом по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. В реестре Центрального Банка РФ 27 компаний, 20 из них функционируют в Татарстане.

На рынке представлены продукты исламского финансирования, разработанные сертифицированными специалистами из AAOIFI. Это организация по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов. В рамках сотрудничества с организацией при Российском исламском институте создали Центр тестирования, где можно стать сертифицированным специалистом. Сейчас в России 12 специалистов с таким сертификатом. Рустам Минниханов отметил, что для России важно развивать взаимодействие с AAOIFI.

В присутствии раиса Татарстана подписали соглашение о вступлении Центрального банка в организацию AAOIFI. Это позволит разработать финансовые процессы, соответствующие потребностям сторон в России и за ее пределами.

Диана Соловьёва