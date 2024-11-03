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Сильный ветер вызвал массовое отключение электричества в ряде территорий Прикамья

Утром 3 ноября в социальных сетях начали появляться фото и видеозаписи с обесточенными участками города Губахи. По данным telegram-канала «Слуховой анализатор», из-за непогоды без электричества остались села Тохтуева, Чертеж, Села, Затон в Соликамском городском округе. Аналогичные проблемы на электрических сетях наблюдаются также в микрорайоне УЖД, поселке Вишерогорске и Усть-Язьве Красновишкрского округа.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно информации краевой прокуратуры, организована проверка по факту отсутствия водоснабжения и электроэнергии на территории города Березники и десяти населенных пунктов. По предварительным данным, причиной отсутствия водоснабжения послужили неблагоприятные погодные условия, шквалистый ветер и обильный снегопад, вследствие чего произошли аварии на электросетях. В настоящее время проводятся мероприятия по устранению аварии, в том числе осуществляется подвоз воды в социальные учреждения.

По данным пресс-службы «Россети Урал», в муниципалитетах проводятся необходимые восстановительные работы, в которых задействовано порядка 56 ремонтных бригад и более 70 единиц спецтехники.

Напомним, вчера вечером в Березниках из-за непогоды произошли обрывы на сетях электроснабжения. По словам главы муниципалитета Александра Казаченко, протяженность поврежденных участков составила до 10 км.

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