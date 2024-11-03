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Свердловские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В Свердловской области энергетики «Россети Урал» перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Как сообщается в telegram-канале компании, усиленный режим работы также введен в Челябинской области и Пермском крае.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал», — говорится в сообщении с уточнением, что все бригады укомплектованы необходимой спецодеждой и инструментами.

Подчеркивается, что компания располагает резервными источниками электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области. Сейчас энергетики круглосуточно дежурят для ликвидации возможных технологических нарушений.

Мария Шараева

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