Свердловские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В Свердловской области энергетики «Россети Урал» перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Как сообщается в telegram-канале компании, усиленный режим работы также введен в Челябинской области и Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Установлен особый контроль за работой энергообъектов в зоне ответственности филиалов. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал», — говорится в сообщении с уточнением, что все бригады укомплектованы необходимой спецодеждой и инструментами.

Подчеркивается, что компания располагает резервными источниками электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области. Сейчас энергетики круглосуточно дежурят для ликвидации возможных технологических нарушений.

Мария Шараева