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В Березниках непогода вызвала отключение водоснабжения

Вчера вечером в Березниках из-за неблагоприятных погодных условий произошли обрывы на сетях электроснабжения. Как сообщил в своем официальном telegram-канале глава муниципалитета Александр Казаченко, протяженность поврежденных участков составила до 10 км.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Казаченко, отсутствие электроэнергии привело к остановке водозабора «Извер» и нарушениям в работе «Усолки». «В разных районах города без воды остались многоквартирные дома, социальные объекты. Без электроснабжения - несколько населенных пунктов», - подчеркнул мэр Березников.

Отмечается также, что над устранением аварии работают шесть бригад ОРЭС и МРСК.

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