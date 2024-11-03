2 ноября в Казани произошло 6 ДТП с пострадавшими

2 ноября в Казани зафиксировали 211 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 6 ДТП произошли с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера водители автомобилей 4 раза сбили пешеходов. 3 случая произошли на пешеходном переходе, еще один — в непредусмотренном для перехода месте. Также 2 ноября один из водителей врезался в препятствие из-за нарушения скоростного режима. В результате ДТП автомобиль опрокинулся в кювет. Еще одна машина врезалась в припаркованный автомобиль из-за превышения скорости.

Полиция Казани задержала 4 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 водителей, не имеющих права управления транспортным средством. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 2 местных жителей.

Вчера на трассе М7 произошло крупное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, три из которых загорелись.

Диана Соловьёва