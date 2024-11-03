В Казани реконструируют водопроводные сети более чем на 30 улицах

МУП «Водоканал» Казани ищет подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции участков водопроводной сети на ряде улиц города. Начальная цена контракта составляет почти 19 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств предприятия.

Согласно условиям договора, работы начнутся сразу после подачи заявки от заказчика и займут три месяца для каждого участка. В план реконструкции вошли водопроводные сети на улицах Ноксинская, Карьерная, Красная, Сафиуллина и еще более чем 30 адресов по всему городу.

Проект предполагает обновление коммуникаций в различных районах Казани, включая магистрали в жилых массивах Дербышки и Нагорный, а также вдоль крупных транспортных артерий, таких как улицы Пушкина, Московская и Театральная.

Анар Зейналов