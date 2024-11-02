Свердловские власти планируют освободить овощеводов от сельхозналога на три года

Правительство Свердловской области разработало законопроект, согласно которому производителей овощей освободят от единого сельскохозяйственного налога с 2025 по 2027 год, сообщили в департаменте информполитики области. В Свердловской области он составляет 5%.

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Законопроект коснется тех, кто выращивает овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды. По словам министра экономики региона Руслана Садыкова, для освобождения от налога доход от производства данной продукции должен составлять не менее 50% от общего дохода.

В сентябре «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области сельхозпредприятия собрали 1,7 млн тонн кормовых культур. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей должно быть направлено более 5 млрд руб.

Виталий Красиков