Свердловские аграрии собрали 1,7 млн тонн кормовых культур

В Свердловской области сельхозпредприятия собрали 1,7 млн тонн кормовых культур. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, аграрии уже заготовили свыше 93% кормовых культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Анны Кузнецовой, в текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей будет направлено более 5 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. аграрии уже получили.

«В Свердловской области развито молочное скотоводство. Чтобы показатели производства молока росли, необходимо сформировать сбалансированную кормовую базу для животных. Многолетними и однолетними растениями аграрии Среднего Урала ежегодно засевают свыше 360 тыс. га полей»,— рассказала госпожа Кузнецова.

По данным регионального правительства, для обеспечения животных кормовой базой до следующего лета необходимо заготовить более 1 млн тонн сенажа, 753 тыс. тонн силоса и 179,4 тыс. тонн сена.

Напомним, Россельхознадзор намерен изъять земли сельхозназначений в Свердловской области, которые не будут обрабатываться в течение 2024 года. По словам руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолия Литовченко. По его словам, ведомство выявило 55 земельных участков в регионе, собственники которых не обрабатывают территорию.

Полина Хабарова