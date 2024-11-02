Ваша депозиция понятна

Минфин Прикамья в 2025 году рассчитывает получить рекордную сумму за счет размещения свободных средств бюджета на депозитах — 4 млрд руб. Эксперты связывают ожидаемый рост доходов с увеличением ключевой ставки Центробанка. Но в оценке реальности прогноза по доходам специалисты расходятся. Одни считают, что получить 4 млрд руб. исключительно за счет роста ставок по депозитам возможно, другие предполагают, что столь существенный рост доходов требует большого объема размещаемых средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональные власти планируют в 2025 году получить 4 млрд руб. за счет размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах, а также операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета. Соответствующие прогнозируемые доходы указаны в проекте основного финансового документа Пермского края на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Отметим, что ранее доходы от размещения средств на депозитах были значительно ниже. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе регионального минфина, в 2021 году доходы от депозитов были запланированы на уровне 237 млн руб., в 2022-м — 2,9 млрд руб., в 2023 году — 1,2 млрд руб. В минфине Пермского края отмечают зависимость объема доходов за счет размещения денег на депозитах от размера ключевой ставки ЦБ России. Возможную сумму свободных средств, которые будут размещаться, в министерстве не уточнили.

На данный момент ключевая ставка ЦБ РФ составляет 21%. В 2023 году максимальная ставка была 15%, в 2022 году — 20%, в 2021-м — 8,5%. Согласно законодательству, кредитные организации для размещения бюджетных средств края выбираются на конкурсной основе. По данным сайта краевого минфина, такой отбор проходил в ноябре прошлого года. Тогда в конкурсной процедуре приняли участие шесть банков. Ее прошли Банк России, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк, с этими кредитными организациями край заключил соглашения о размещении средств. Россельхозбанку и Промсвязьбанку в этом было отказано.

Председатель комитета законодательного собрания по бюджету Елена Зырянова отмечает, что чем выше ключевая ставка Центробанка, тем выше предлагаемые коммерческими банками ставки по депозитам, а рост расходов бюджета из-за роста инфляции приведет в целом к увеличению доходов от размещения свободных денежных средств. «Этот момент сомнений не вызывает»,— говорит госпожа Зырянова.

Декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова считает прогноз доходов в 4 млрд руб. обоснованным. «Размещение свободных остатков бюджетных средств проводится на конкурсной основе. Коммерческие банки выступают с предложениями, а региональный минфин выбирает наиболее выгодный вариант. В свою очередь, банки основывают свои предложения на ключевой ставке ЦБ. Сейчас она составляет 21%, и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключает дальнейшего повышения. Следовательно, минфин Пермского края вполне может рассчитывать на увеличение доходов не за счет увеличения объема размещаемых свободных средств, а исключительно за счет роста ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой»,— полагает доктор экономических наук.

Экономист Антон Любич соглашается, что рост ставок увеличит доходы от размещения свободных средств бюджета Прикамья по депозитам, «но не в три раза». «Такой существенный рост не может быть оправдан исключительно ростом ставок. Для увеличения доходов втрое — должен вырасти и объем бюджетных средств, размещаемых на депозите. Без информации о величине кассовых остатков бюджета Пермского края адекватность прогноза в 4 млрд руб. оценить затруднительно»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников