RCC планирует провести бой-реванш Шлеменко и Токова 14 декабря в Екатеринбурге

Бойцы ММА Александр Шлеменко и Анатолий Токов получили контракты на бой-реванш, который должен пройти 14 декабря на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба RCC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шлеменко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Шлеменко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В ближайшее время утрясем все формальности, и можно будет говорить о том, что реванш состоится. Мы давно хотим провести этот бой, и заключительный турнир этого года — идеальное время и место»,— рассказал глава лиги RCC Николай Клименко.

Прошлый поединок между бойцами прошел на турнире Bellator 208 в 2018 году. Тогда Анатолий Токов победил единогласным решением судей.

Александру Шлеменко 40 лет. У него 65 побед, 15 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. У 34-летнего Анатолия Токова — 31 победа и три поражения.

Виталий Красиков