В Сочи наладка системы отопления может занять до пяти дней

Несмотря на объявленный старт отопительного сезона 1 ноября, многие микрорайоны Сочи остаются без тепла. МУП «Сочитеплоэнерго» сообщает в Telegram-канале, что на наладку систем подачи тепла потребуется до пяти дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Сочи, где отопительный сезон стартовал на две недели раньше запланированного срока из-за ожидаемого похолодания, местные жители сталкиваются с проблемами отсутствия отопления в своих квартирах. По информации, опубликованной в комментариях Telegram-канала МУП «Сочитеплоэнерго», в ряде микрорайонов, в том числе Центральный, Хостинский и частично Адлерский районы, температура в помещениях продолжает оставаться ниже комфортного уровня.

Представители МУП «Сочитеплоэнерго» уточнили, что для полноценной наладки систем подачи тепла необходимо время. Работы могут занять до пяти дней с момента начала запуска теплоносителя.

Мария Удовик