Сильные дожди затопили участок федеральной трассы в Сочи

В Адлерском районе Сочи из-за сильного ливня затопило участок федеральной трассы в районе жилого комплекса «Морская симфония» в Адлерском районе, сообщают автомобилисты в соцсетях. Непогода вызвала затруднения в движении транспорта, образовалась пробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Очевидцы также сообщают в Telegram-каналах, что сильные дожди привели к подтоплениям и на других улицах Адлера. Жители Сочи из других районов города о подтоплениях не сообщали.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не сообщали о подтоплениях. Примечательно, что метеорологи не прогнозировали осадки на 24 октября.

Мария Удовик