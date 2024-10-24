Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сильные дожди затопили участок федеральной трассы в Сочи

В Адлерском районе Сочи из-за сильного ливня затопило участок федеральной трассы в районе жилого комплекса «Морская симфония» в Адлерском районе, сообщают автомобилисты в соцсетях. Непогода вызвала затруднения в движении транспорта, образовалась пробка.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Очевидцы также сообщают в Telegram-каналах, что сильные дожди привели к подтоплениям и на других улицах Адлера. Жители Сочи из других районов города о подтоплениях не сообщали.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю не сообщали о подтоплениях. Примечательно, что метеорологи не прогнозировали осадки на 24 октября.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...