На Вторчермете в Екатеринбурге реконструируют улицу Дорожную

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту реконструкции ул. Дорожной (микрорайон Вторчермет), говорится на сайте городской мэрии. Она должна соединить ул. Амундсена и Патриса Лумумбы. Помимо этого, на ул. Дорожной организуют движение автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, ул. Дорожную объединят с ул. Братской, проложив новый участок дороги в сторону ул. Патриса Лумумбы. Срок реализации проекта — до 2045 года. Ширина улицы будет от 17 до 40 м. Реконструкция затронет 2,05 км дороги.

Общественные обсуждения проводятся с 25 октября по 22 ноября. Прием предложений и замечаний начался с 1 ноября.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге на общественные обсуждения выставили проект западного дублера проспекта Космонавтов. Дорога будет проходить через промзону в Завокзальном микрорайоне, между переулками Полимерный и Мельковский.

Виталий Красиков