В мэрии Екатеринбурга объяснили, как формируются зарплаты водителей «Гортранса»

В среднем в месяц водители ЕМУП «Гортранс» работают 200–210 ч. в месяц. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, водители «Гортранса» делятся на три класса, большинство из них имеют третий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Водитель общественного транспорта должен проводить за рулем не более 4,5 ч. подряд (минимальный перерыв составляет 45 минут). Между сменами должен быть 12-часовой перерыв. За каждый час переработки сверх смены сотрудник получает в два раза больше обычной ставки. По данным мэрии, за каждый час переработки сверх смены сотрудник получает в два раза больше обычной ставки.

Уровень зарплаты водителя складывается из количества отработанных часов, класса и соблюдения ПДД. Согласно статистике, в сентябре водители получили следующие выплаты:

первый класс: 75,3 тыс. руб. (за 168 часов) и 134,5 тыс. руб. (за 234 ч.);

второй класс: 70,1 тыс. руб. (за 154 часа) и 119,2 тыс. руб. (за 232 ч.);

третий класс: 54,4 тыс. руб. (за 160 часов) и 115,1 тыс. руб. (за 234 ч.).

Напомним, водителям и кондукторам в общественном транспорте ЕМУП «Гортранс» в Екатеринбурге увеличили зарплату. По данным мэрии, по итогам сентября 2024 года средняя зарплата водителя автобуса составила 107,2 тыс. руб., трамвая — 86,7 тыс. руб., троллейбуса — 81,7 тыс. руб. 7265837

Полина Хабарова