Средняя зарплата водителя автобуса в Екатеринбурге составила 107 тыс. рублей

Водителям и кондукторам в общественном транспорте ЕМУП «Гортранс» в Екатеринбурге увеличили зарплату, сообщил портал Е1 со ссылкой на данные городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным мэрии, по итогам сентября 2024 года средняя зарплата водителя автобуса составила 107224 руб., трамвая — 86791 руб., троллейбуса — 81776 руб. При этом в сентябре прошлого года она составляла 71 тыс. руб., 56 тыс. руб. и 52 тыс. руб. соответственно. Максимальный доход водителя автобуса в сентябре составил 140 тыс. руб., водителя троллейбуса — более 107 тыс. руб. Уровень доходов у сотрудников вырос из рассчета 10% в порядке индексации и 30% запланированного повышения.

Кроме того, кондукторам подняли зарплату с 44 тыс. руб. до 70 тыс. руб., техническим работникам — с 38 тыс. руб. до 69 тыс. руб.

В июле в администрации Екатеринбурга сообщали, что в октябре средний доход сотрудников ЕМУП «Гортранс» должен был вырасти до 63 тыс. руб. в рамках транспортной реформы. Доход водителей должен был превысить 80 тыс. руб., а кондукторов — 62 тыс. руб.

Ирина Пичурина