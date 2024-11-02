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Команда Сочи победила на XII Минском фестивале педагогических идей

Команда молодых педагогов из Сочи завоевала первое место на XII Минском фестивале педагогических идей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фестиваль педагогических идей собрал более 150 молодых специалистов из школ и колледжей, чей стаж работы не превышает трех лет. В рамках мероприятия участники могли ознакомиться с новейшими методами преподавания через мастер-классы, научно-практические конференции, тренинги и интерактивные площадки.

Команда сочинских педагогов, возглавляемая учителем истории и географии из школы №84 Марией Родионовой, активно участвовала в работе фестиваля. В рамках Соглашения о побратимских связях между Минском и Сочи они представили свои наработки и идеи на предметных секциях, а также приняли участие в интеллектуальных соревнованиях.

«Ъ-Сочи» писал, что каратисты курорта завоевали четыре золотые и две серебряные медали. Соревнования проходили в Черкесске.

Мария Удовик

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