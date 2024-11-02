Сочинские каратисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях, посвященных памяти мастера спорта международного класса Аслана Кокаева, в Черкесске сочинские каратисты завоевали шесть медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Черкесске завершились соревнования, собравшие около 600 спортсменов из 18 регионов России. Мероприятие прошло во дворце спорта «Юбилейный» и охватило пять возрастных категорий. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва №21 из Сочи завоевали четыре золотые и две серебряные медали.

Золотые медали вручили Татьяне Фоменко, Алексею Кузьмичу, Юлии Шелкутиной и Руслану Давыдову, который также успешно выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Тренировали спортсменов Александра Давыдова и Артем Андреев.

Вице-губернатор Кубани Александр Власов отметил, что турнир памяти Аслана Кокаева уже стал традиционным и продолжает привлекать внимание к карате. По его словам, более 12 тыс. человек занимаются этим видом спорта в Краснодарском крае, из которых около 1 тыс. тренируются на профессиональном уровне в пяти специализированных отделениях.

«Ъ-Сочи» писал, что 117 пилотов участвуют в юбилейном 10-м Чемпионате и Первенстве Сочи. В воскресенье у картингистов состоится основной день соревнований.

Мария Удовик