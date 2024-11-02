В Перми ввели новые правила оформления вывесок на дверях магазинов

В Перми по решению гордумы ввели новые требования к размещению вывесок на остеклении дверей входной группы зданий. В пресс-службе мэрии сообщили, что правила закрепляются в думском решении «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы в сфере благоустройства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным департамента градостроительства и архитектуры, таблички должны быть выполнены в виде несплошной выклейки букв, цифр из декоративной пленки. На ней должна быть размещена информация о наименовании организации или индивидуального предпринимателя, профиле деятельности, виде товаров и услуг. Также на табличке должно размещаться наименование, изображение товарного знака, адрес и режим работы.

Новые требования к вывескам вступят в силу с 1 марта 2025 года. Вывески, не соответствующие новым правилам, следует привести в соответствие до 1 июня 2025 года.