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обновлено 15:25

В Ельцин-центре отменили лекцию Архангельского, накануне признанного иноагентом

В екатеринбургском Ельцин-центре отменили лекцию литературоведа и публициста Александра Архангельского (признан Минюстом РФ иноагентом). Как сообщили в пресс-службе центра, она должна была пройти 7 ноября.

Александр Архангельский (иноагент)

Александр Архангельский (иноагент)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Архангельский (иноагент)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные оффлайн билеты можно вернуть в кассах Ельцин-центра»,— сказано в сообщении.

По данным Минюста, Александр Архангельский (иноагент) распространял фейки о действиях правительства, участвовал в распространении сообщений иноагентов, выступал против специальной военной операции РФ на Украине. Господин Архангельский (иноагент) — автор и ведущий программы «Против течения», член Союза российских писателей.

Полина Хабарова

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