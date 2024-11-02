В Ельцин-центре отменили лекцию Архангельского, накануне признанного иноагентом

В екатеринбургском Ельцин-центре отменили лекцию литературоведа и публициста Александра Архангельского (признан Минюстом РФ иноагентом). Как сообщили в пресс-службе центра, она должна была пройти 7 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Архангельский (иноагент)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Архангельский (иноагент)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные оффлайн билеты можно вернуть в кассах Ельцин-центра»,— сказано в сообщении.

По данным Минюста, Александр Архангельский (иноагент) распространял фейки о действиях правительства, участвовал в распространении сообщений иноагентов, выступал против специальной военной операции РФ на Украине. Господин Архангельский (иноагент) — автор и ведущий программы «Против течения», член Союза российских писателей.

Полина Хабарова