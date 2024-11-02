В Перми проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны

Администрация Перми опубликовала постановление о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Согласно документу, размещенному на сайте мэрии, администрация постановляет создать комиссию по проведению инвентаризации, а также утвердить ее состав, план проведения инвентаризации. Руководители территориальных и функциональных органов администрации должны обеспечить проведение мероприятий в соответствии с инвентаризационным планом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны в городе необходимо до 15 ноября, а ее результаты надо обобщить и передать в ГКУ Пермского края «Гражданская защита» до 25 ноября. Инвентаризационную комиссию возглавил замглавы администрации Алексей Туров. В состав комиссии вошли представители подразделений администрации, МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», МКУ «Содержание муниципального имущества». На сайте администрации Перми опубликованы распоряжения о проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Дзержинском и Орджоникидзевском районах.

В 2023 году в Перми тоже проводилась инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны, тогда эта работа велась в начале года.