В Башкирии планируется строительство хаба для «СберЛогистики»

В Чишминском районе Башкирии возможно открытие логистического центра «Сберлогистики», сообщает пресс-служба главы Башкирии. Стоимость инвестпроекта оценивается в 9,3 млрд руб., объект должен запуститься в конце следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инвестором проекта выступает ООО «ПФО Оренбург». Логистический центр будет иметь площадь 18,7 га. На сегодняшний день подготовлен фундамент здания и началась установка колонн каркаса, говорится в пресс-релизе. Открытие объекта позволит создать до 4 тыс. рабочих мест.

«В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот»,— сообщает пресс-служба главы региона.

ООО «ПФО Оренбург» зарегистрировано в Солнечногорском районе Московской области, специализируется на складировании и хранении. Уставный капитал компании — 100 тыс. руб. Соучредителями компании являются Юлия Грязина (75%), Ольга Кравченко (15%) и Андрей Радошнов (10%). Доли в уставном капитале учредителей находятся в залоге у Совкомбанка. В 2023 году выручка «ПФО Оренбург» составила 366 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Идэль Гумеров