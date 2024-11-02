В Перми перенесли концерт известной рок-группы из-за низкой продажи билетов

Группа «Алиса» перенесла ноябрьский концерт в Перми на апрель следующего года из-за низкого спроса на билеты. Об этом сообщается на официальной странице рок-группы «ВКонтакте». Первым на это обратил внимание портал 59.ru.

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Концерт с презентацией нового альбома группы «Гойда» должен был состояться в Перми 10 ноября. Новая дата проведения мероприятия назначена на 28 апреля. «Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе»,— подчеркнули музыканты.

«Алиса» — советская и российская рок-группа, созданная в 1983 году в Ленинграде. Альбом «Гойда» коллектив выпустил в сентябре 2024 года.