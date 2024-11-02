В юбилейном 10-м Чемпионате и Первенстве Сочи участвуют 117 пилотов

На сочинском картодроме в селе Пластунка стартовал юбилейный 10-й Чемпионат и Первенство Сочи, в котором принимают участие 117 юных пилотов из разных уголков страны. Завтра у картингистов основной соревновательный день, сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Два года назад, в 2022 году, картодром прошел капитальный ремонт, в ходе которого усовершенствовали ливневую систему. Директор картодрома Борис Чхетиани отметил важность данного обновления и обсудил с мэром Сочи планы по дальнейшему улучшению сочинского спортивного объекта.

«Ъ-Сочи» писал, что через три года на курорте появится Центр национальных сборных команд по летним и зимним видам спорта. Строительство будут вести на площади 32 га.

Мария Удовик