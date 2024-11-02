Главой администрации Туймазинского района стал экс-директор уфимского колледжа

Депутаты совета Туймазинского района избрали главой администрации Булата Мусина, до сегодняшнего дня бывшего директором Уфимского машиностроительного колледжа. О назначении сообщила пресс-служба районной администрации.

Булат Мусин родился в 1982 году в Илишевском районе. В 2004 году он отучился на экономиста-менеджера в Башкирском государственном аграрном университете, в 2009 году закончил Самарский государственный экономический университет, где защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Господин Мусин с 2004 года работал государственным инспектором по использованию и охране земель в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Уфы. С 2005-го по 2009 год — в региональном управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2009 году он стал ведущий инженером и специалистом в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», с 2021-го по 2022 год руководил отделом сводно-аналитической работы регионального министерства промышленности, энергетики и инноваций. С 2022 года — директор колледжа.

Ранее главой администрации Туймазинского района был Айдар Суфиянов, покинувший должность в связи с истечением срока контракта. На сегодняшний день сменились главы администраций Гафурийского и Бурзянского районов, а также руководители органов исполнительной власти Стерлитамаке и Белорецке. Не сообщалось о назначениях в Ишимбайском, Мишкинском и Баймакском районах.

Идэль Гумеров