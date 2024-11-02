Группа «Алиса» перенесла концерт в Екатеринбурге на апрель

В Екатеринбурге концерт музыкальной группы «Алиса», который должен был пройти 8 ноября в Tele-Club, перенесли на 25 апреля. Об этом музыканты сообщили в своей группе «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Смеем предположить, что мероприятия типа "хиты, лучшее, любимое…" и т.д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем»,— сказано в сообщении. Концерты были перенесены также в Перми (28 апреля) и Новосибирске (30 апреля). Причина — низкая продажа билетов.

Ранее рок-группа «Пилот» сообщила в своих социальных сетях о переносе концертов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми. Причиной стала травма руки у барабанщика коллектива.

Полина Хабарова