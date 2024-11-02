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Историческая часть казанского зооботсада закроется до весны

С 10 ноября историческая часть казанского зооботанического сада будет закрыта для посетителей до весны, но животные останутся в своих вольерах, а персонал продолжит уход за ними. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На закрытой территории содержатся животные, способные переносить холод: алтайские маралы, пятнистые олени, рептилии, бурые медведи Фома и Маша, хищные птицы и другие. Для поддержания их здоровья с первыми морозами рацион становится калорийнее и делится на более частые приемы пищи. Вольеры утепляют, включая инфракрасные лампы для птиц, а копытные обитатели получают укрытия. Животным, готовящимся к спячке — бурым медведям и енотам-полоскунам, — перед зимовкой обеспечивают усиленное питание для накопления жира.

Питание изменилось и у приматов, проживающих на новой части зоопарка. Теперь в рацион кошачьих лемуров, мартышек и других видов добавляют витамины для укрепления иммунитета.

Ожидается, что историческая часть откроется весной, как это было 26 апреля в этом году. Новая зона «Река Замбези. Африка» продолжит работу в обычном режиме.

Всего в зооботаническом саду содержатся представители 134 видов животных, и с начала года его посетили более 746 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Казанский зооботанический сад из нижегородского зоопарка «Лимпопо» привезли 180 карпов кои.

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