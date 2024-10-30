В Казанский зооботсад доставили 180 карпов кои

В Казанский зооботанический сад привезли 180 карпов кои. Их доставили из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе зооботсада Казани.

Рыб перевезли накануне ночью в бочках. При перевозке ни один из карпов кои не пострадал. Рыбы будут жить в павильоне «Слоновник» Казанского зооботсада. Сейчас они адаптируются к новым условиям и осваиваются в новых прудах.

Карпы кои — декоративные одомашненные рыбы, распространенные в Японии.

Ранее в Казанском зооботсаду родился жеребенок зебры.

Диана Соловьёва