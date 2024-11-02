В октябре перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 5,8%

С вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в октябре 2024 года отправились 2,8 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе магистрали, это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пригородном сообщении за месяц отправились 2,1 млн пассажиров (+5,3%), в дальнем следовании — 0,7 млн (+7,4%). Пассажирооборот в октябре 2024 года составил 687 млн пасс-км (на уровне октября 2023 года).

В целом на РЖД в октябре 2024 года перевезли 111,7 млн пассажиров (+5,5%). Из них в пригородном сообщении — 101,7 млн пассажиров (+5,6%), в дальнем следовании — 10 млн (+4,2%). Пассажирооборот в октябре составил 10,9 млрд пасс-км (+3,6%).

В сентябре с вокзалов и СвЖД отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 4,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них в пригородном сообщении — 2,3 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании — 0,6 млн (+1,8%). Пассажирооборот за месяц составил 700 млн пасс-км (+2,4% к сентябрю 2023 года).

Полина Хабарова