Перевозки пассажиров на СвЖД в сентябре выросли на 4,2%

В сентябре с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 4,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении было отправлено 2,3 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании — 0,6 млн (+1,8%). Пассажирооборот за месяц составил 700 млн пасс-км (+2,4% к сентябрю 2023 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За девять месяцев с вокзалов и станций СвЖД отправлено 25,4 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении — 19 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании — 6,4 млн (+5%). Пассажирооборот с начала 2024 года составил 6,7 млрд пасс-км (+3,5%).

В целом на РЖД в сентябре 2024 года перевезли 109,9 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении — 99,2 млн пассажиров (-0,7%), в дальнем следовании – 10,7 млн (+1,4%). Пассажирооборот в мае 2024 года составил 13 млрд пасс-км (+2,3%).