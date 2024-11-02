В районе Якутии введен режим ЧС из-за диких оленей, которые уводят домашних

В Оленекском районе Якутии северные олени уводят домашние стада. Из-за нашествия диких оленей в районе объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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По данным местных властей, уже пропали стада №5 и №3, также нападение угрожает стадам №1 и №2. Для защиты домашних оленей вызвали бригады специалистов. На места также отправили охотников и оленеводов.

«Нами принимаются все возможные меры по сохранению домашних оленей от массового увода дикими оленями»,— написала глава Оленекского района Елена Иванова в Telegram.

В ноябре 2022 года было зафиксировано нашествие диких оленей в Нижнеколымском районе Якутии, писала «Якутия.инфо». Дикому северному оленю свойственно мигрировать на большие расстояния, однако сотрудники регионального минсельхоза выражали обеспокоенность тем, что дикий олень может увести за собой стада домашних.