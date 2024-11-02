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Свердловская ГИБДД предупредила водителей о гололедице

ГИБДД по Свердловской области предупредила водителей об осложнении дорожной ситуации из-за гололедицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она местами наблюдается в регионе.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Отмечается, что Госавтоинспекция по каждому факту взаимодействует с дорожными службами, передает информацию и принимает меры надзорного реагирования.

На территории области 2-3 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, сильный снег и гололед. В субботу, 2 ноября, ночная температура воздуха составит +2°…-3°, днем — -1°…+4°. Будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки. В некоторых районах может быть гололедица.

Полина Хабарова

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