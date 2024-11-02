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В Перми могут ввести бесплатный проезд для водителей

Мэрия Перми предложила ввести дополнительные меры по повышению привлекательности профессии водителя общественного транспорта. Соответствующий проект решения опубликован на сайте городской думы. В частности, в следующем году могут запустить механизм предоставления субсидии перевозчикам для компенсации бесплатного проезда водителей общественного транспорта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Механизм будет касаться водителей, состоящих в штате на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми. Расходное обязательство предлагают установить в период с 1 января 2025 года по декабрь 2027-го.

Кроме этого, предлагается провести профессиональный конкурс «Лучший водитель автобуса».

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