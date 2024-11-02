За год объем вкладов свердловчан вырос на четверть до 1,25 трлн рублей

В сентябре объем накоплений жителей Свердловской области вырос на 16 млрд руб. и составил 1,25 трлн руб. Относительно аналогичного периода прошлого года объем вкладов вырос более чем на четверть, сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как уточнили в Уральском ГУ Банка России, увеличение объема вкладов связано как с повышением ставок, так и с ростом доходов граждан. Большую часть средств (96%) жители Свердловской области держат в рублях. Объем валютных вкладов за год сократился на 10%.

На 1 октября объем вкладов юрлиц составил 466,5 млрд руб., что на 20% превышает показатели прошлого года. «Приток средств обеспечивается высокими депозитными процентными ставками. В этих условиях отдельные компании активно размещают свободные средства в банках, а также не спешат досрочно гасить ранее взятые кредиты»,— прокомментировали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Анастасия Таначева