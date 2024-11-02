Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На строительство моста в Белорецком районе Башкирии выделят до 124 млн рублей

Администрация Белорецкого района 14 ноября выберет подрядчика строительства моста протяженностью 72 м через реку Белую в деревне Шушпа, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 124,5 млн руб., он будет оплачен из средств, выделенных району министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

Строительство необходимо завершить до конца 2026 года. До 10 декабря этого года подрядчик должен провести подготовительные работы, до ноября 2025 года — построить береговые и промежуточные опоры, до октября 2026 года — подходы к мосту, до 5 декабря 2026 года — рекультивировать земли.

Сейчас на этом месте расположен деревянный мост. Его габариты не соответствуют категории дороги. На мосту и подходах к нему нет ограждений безопасности и тротуаров. Участки сопряжений не оформлены, кромка обочин совпадает со створом проезжей части моста, отсутствуют деформационные швы.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...