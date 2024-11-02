На строительство моста в Белорецком районе Башкирии выделят до 124 млн рублей

Администрация Белорецкого района 14 ноября выберет подрядчика строительства моста протяженностью 72 м через реку Белую в деревне Шушпа, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 124,5 млн руб., он будет оплачен из средств, выделенных району министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

Строительство необходимо завершить до конца 2026 года. До 10 декабря этого года подрядчик должен провести подготовительные работы, до ноября 2025 года — построить береговые и промежуточные опоры, до октября 2026 года — подходы к мосту, до 5 декабря 2026 года — рекультивировать земли.

Сейчас на этом месте расположен деревянный мост. Его габариты не соответствуют категории дороги. На мосту и подходах к нему нет ограждений безопасности и тротуаров. Участки сопряжений не оформлены, кромка обочин совпадает со створом проезжей части моста, отсутствуют деформационные швы.

Майя Иванова