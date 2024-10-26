В Нижневартовске в аварии с тремя автомобилями погиб ребенок
В Нижневартовске (ХМАО) на Восточном объезде произошла авария с тремя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. В результате аварии погиб семилетний ребенок.
Фото: Госавтоинспекция Югры
ДТП произошло сегодня, 26 октября, около 11:39. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с машинами Honda и Mitsubishi. Автомобиль Mitsubishi от удара вылетел в кювет, семилетний пассажир скончался от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, вечером 25 октября в Нефтеюганском районе произошло ДТП с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.