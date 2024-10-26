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В Нижневартовске в аварии с тремя автомобилями погиб ребенок

В Нижневартовске (ХМАО) на Восточном объезде произошла авария с тремя легковыми автомобилями, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры. В результате аварии погиб семилетний ребенок.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

ДТП произошло сегодня, 26 октября, около 11:39. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с машинами Honda и Mitsubishi. Автомобиль Mitsubishi от удара вылетел в кювет, семилетний пассажир скончался от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 25 октября в Нефтеюганском районе произошло ДТП с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Анна Капустина

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