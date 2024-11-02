КФУ построит новые научные корпуса в Казани

Казанский федеральный университет (КФУ) получил разрешение на строительство научно-производственного корпуса и цеха опытного производства в Казани. Заключение историко-культурной экспертизы подтвердило, что участок не содержит объектов культурного наследия. Информация об этом размещена на сайте комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Здания будут построены на улице Модельной: в одном разместится научно-производственный центр, в другом — цех опытного производства. Общественное обсуждение показало, что предложений или возражений по проекту не поступало.

В мае стало известно, что пять вузов Татарстана получат 411,7 млн руб. на создание передовых инженерных школ. В их числе — Казанский федеральный университет.

Анар Зейналов