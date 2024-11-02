Почти 30 улиц в Сочи остались без света

В субботу, 2 ноября, в Сочи ограничили подачу электроэнергии для 29 улиц. Изменения связаны с проведением срочных внеплановых работ для недопущения технологического нарушения по ремонту энергооборудования. Временные неудобства продлятся до 17:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Без света остались жители улиц Ивановская, Мурманская, Новгородская, Владимировская. Ограничения также затронули улицы Владимировская, Подольская, Параллельная, Виноградная, Политехническая, Санаторная, Красноармейская, Клубничная, Санаторная.

Жители переулков Чехова, Армянский, Штурманский, Правды остались без света. В субботу подачу электроэнергии ограничили для поселков Дагомыс, Шаумяновка. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик