Уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизят до 51 метра

К середине декабря уровень воды в Куйбышевском водохранилище понизится до 51 м. Такое решение было принято на заседании рабочей группы Росводресурсов, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада прошло с участием замминистра экологии Татарстана Алмаза Тугушева. Для Куйбышевского водохранилища установили режим с увеличением сброса воды на период с 1 ноября по 10 декабря, что вместе с низким притоком приведет к постепенному снижению уровня.

Ранее гидроузлы Волжско-Камского каскада перевели в режим экономии.

Анар Зейналов