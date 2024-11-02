Легковой автомобиль загорелся в Сочи

В пятницу, 1 ноября, днем на улице Апшеронская в Хостинском районе Сочи загорелся легковой автомобиль. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

О возгорании сообщили очевидцы в 14:44. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло повреждение моторного отсека автомобиля на площади 1 кв. м.

Локализовать и ликвидироваться возгорание удалось в 14:55. По предварительной информации, пострадавших нет. К работе привлекли четырех сотрудников МЧС и две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в селе Измайлово 16 пожарных тушили частный дом. Огонь распространился на площади 100 кв. м.

Мария Удовик