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Легковой автомобиль загорелся в Сочи

В пятницу, 1 ноября, днем на улице Апшеронская в Хостинском районе Сочи загорелся легковой автомобиль. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

О возгорании сообщили очевидцы в 14:44. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло повреждение моторного отсека автомобиля на площади 1 кв. м.

Локализовать и ликвидироваться возгорание удалось в 14:55. По предварительной информации, пострадавших нет. К работе привлекли четырех сотрудников МЧС и две единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в селе Измайлово 16 пожарных тушили частный дом. Огонь распространился на площади 100 кв. м.

Мария Удовик

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