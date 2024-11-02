В Башкирии на сервизы для супругов-юбиляров потратят до 10 млн рублей

Госкомитет Башкирии по делам юстиции 12 ноября планирует выбрать поставщика 1850 подарочных сервизов для юбиляров супружеской жизни, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 10,2 млн руб.

Подарочные наборы необходимо поставить с 9 января по 7 февраля 2025 года. В набор из твердого рельефного фарфора входят шесть чайных пар, заварочный чайник и молочник. Сервиз должен быть белого цвета, в подарочной коробке из гофрокартона. Наборы закупаются для отделов записи актов гражданского состояния.

Майя Иванова